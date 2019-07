En wij maar denken dat Borneo, Paaseiland, Myanmar of Noord-Korea de geheimzinnigste plekken ter wereld zijn, maar niets is minder waar. Ten eerste heeft Floortje Dessing die gebieden allang van alle raadselen ontdaan; ten tweede is ons eigen Nederlandje het meest mystieke koninkrijk op aarde. Onze buitenissige gewoonten doen buitenlandse wenkbrauwen fronzen.