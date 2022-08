’Bezuinigingen maken goede zorg schaars’

Eerder haakten bij de bezuinigingen in hemt onderwijs en zorg al werknemers af vanwege de uitbreiding van hun takenpakket. Nu moeten ze in minder tijd, voor minder salaris en met minder geld voor hulpmiddelen ook zorg verlenen. En er is al een groot tekort aan verplegers en thuiszorgers.

Ouderen worden gedwongen langer thuis te blijven wonen maar met steeds minder thuiszorg, huishoudelijke hulp, wijkverpleging en huisarts kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Voorspelbaar is dat er binnenkort door de voorgenomen bezuinigingen huisartsen en wijkverplegers steeds schaarser worden.

Chris Wiets, Soest