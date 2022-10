Van ambassadeur VS willen we alles weten

Buitenland

Archeologen vinden graf van Sint-Nicolaas onder kerk in Turkije

Een opgravingsteam in Turkije heeft in de Sint-Nicolaaskerk in Demre de exacte locatie gevonden van het graf van Sint-Nicolaas – in onze streken beter bekend als Sinterklaas – en de vloer waarover hij liep. Demre is een plaatsje even ten zuidwesten van de kustplaats Antalya.