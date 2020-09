’Nederlandse vissers moeten innoveren’

Als land dat op technisch gebied tot de besten van de wereld mag worden gerekend zijn wij nog niet op het idee gekomen om de elektrische puls te vervangen door een puls met perslucht. Hiervoor had men de elektrische leidingen in het vistuig moeten vervangen door luchtleidingen die gekoppeld zijn aan een compressor.

Uiteraard brengt dit kosten met zich mee, maar het is altijd beter dan het uitroeien van een bedrijfstak. Franse platvissen worden dan opgeschrikt door Franse ’luchtpulsen’. Geen enkele milieu-instantie zou hiertegen bezwaar kunnen aantekenen in Brussel. Bovendien wordt het de hoogste tijd dat we op diverse gebieden de Haantjes eens een poepie laten ruiken, te land, ter zee en in de lucht.

Dirk Pronk

Zoetermeer