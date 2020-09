’Gehoor geven aan noodkreet over huurverhoging’

Het water staat heel veel mensen al tot de lippen en velen kunnen inderdaad geen kant op en naast alle andere hoge vaste lasten is sparen iets wat alleen nog voor de beter gesitueerden is weggelegd. Zeker in deze tijd waarin velen weer hun baan verliezen zou het politici sieren als zij nu eens daadwerkelijk gehoor geven aan deze noodkreet. Ga werk maken van de woningnood, zorg voor goedkopere en kleinere woningen voor de ouderen waardoor jonge gezinnen meer kans hebben op een ruimere woning.

Ook zouden de regering ervoor kunnen zorgen dat het kopen van een huis voor mensen die nu een hele hoge huur betalen mogelijk gaat worden. Nu wordt er van veel mensen verwacht dat zij huren van duizenden euro ophoesten. Voor een hypotheek komen zij niet in aanmerking terwijl er toch een onderpand is voor de bank, een woning die tegenwoordig met het jaar meer waard wordt. De bank heeft weinig tot niets te verliezen in deze, wij hebben de banken immers ook al een keer gered.

Maar stop vooral eerst met die belachelijke scheefwoonregeling die niets meer is dan geldklopperij. Mensen kunnen immers bijna geen kant op. Stop daarnaast met die huurverhoging, zeker in deze tijd. De Nederlandse regering kan andere landen wel tegemoet komen en trekt daar veel geld voor uit, doe dat ook eens voor je eigen burgers.

R van Putten