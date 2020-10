’Toilet op slot bij Hema’

Daarna drinken we bij de Hema in Huizen een kopje koffie met taart. En dan maakt ze altijd gebruik van het toilet. Deze week konden we geen gebruik maken van het toilet, gesloten wegens corona. Ik vind dit echt niet kunnen! Als je een faciliteit voor eten en drinken aanbiedt, moet je ook gebruik kunnen maken van het toilet. Zeker voor oudere mensen.

G. Veerman, Huizen