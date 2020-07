Verzet tegen China

China die de dictatuur over Hongkong uitroept en Oeigoerse vrouwen massaal laat steriliseren om daarmee die bevolking uit te roeien, de Chinese variant op de Endlösung. Alles wat de Chinese machthebbers niet bevalt, verdwijnt of wordt opgesloten. Jammer dat Nederland hier geen enkel tegengeluid tegenover zet en alleen geïnteresseerd is in geld. Wat een mentaliteit.

W. Compris, Delft