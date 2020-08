Brief 3: ’Pensioendeelnemers op zijspoor’

Wereldwijde vermogensbeheerder Vanguard mag een non-profit organisatie zijn, het is en blijft op z’n minst merkwaardig dat een grote Amerikaanse marktpartij in Brussel met de Europese Commissie aan tafel zit om over het pensioenbeheer van Nederlandse pensioenfondsen te praten.

De hele discussie over de dubieuze overgang naar een nieuw pensioenstelsel kon daarmee niet beter worden getypeerd: veel praten over het geld van de deelnemers, maar nooit praten met de deelnemers zelf.

Mr. R.G. Leether, Den Haag

