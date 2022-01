Brief 1 ’Wet geeft nauwelijks grenzen aan’

Deze gang van zaken is al zo lang aan de gang en breidt zich alleen maar uit want men denkt steeds verder te kunnen gaan omdat de wetgeving op dit punt nauwelijks grenzen aangeeft!

Uiteraard laat men zich dit soort zaken welgevallen ten behoeve van promotie (o.a. door de veroorzaker onder druk te zetten) en verder gewin om dan vervolgens als dat niet lukt te vervallen in een slachtofferrol met het doel hier financieel voordeel uit te halen !

Dat men nu mondjesmaat uit de kast komt danken we mogelijk aan de #MeToo-beweging want men voelt zich gesterkt en gesteund ook al is deze optie nog flinterdun want wat voor verweer heb je in feite tegen een leger van de beste advocaten die diegene met macht en een flinke beurs zich kunnen veroorloven?

M. van den Berg, Den Haag

