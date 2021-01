Brief 2 ’Excuses Asscher niet genoeg’

Voormalig minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is onfatsoenlijk door zich opnieuw verkiesbaar te stellen als PvdA-lijsttrekker, stelt Herman de Haas.

Bekijk ook: Asscher wil door ondanks kritiek op rol in toeslagenaffaire

Hij is medeverantwoordelijk voor het debacle in de toeslagenaffaire; veel mensen die gewoon recht hadden op de kindertoeslag kwamen mede door Asschers toedoen in grote problemen. Hij wil nu ’vooropgaan in de strijd voor een nieuwe verzorgingsstaat’. Een verzorgingsstaat die door zijn PvdA en zijn bijdrage als minister tot op het fundament is afgebroken. De PvdA-voorman is een politicus als alle anderen die niet beschikt over een ’zelfreinigend vermogen’. De gebruikelijke ‘excuses’ zijn in deze niet genoeg.

Herman de Haas, Rotterdam

