Premium Cultuur

Slapende goden van Mitoraj

Flanerend over de boulevard van Scheveningen is het reusachtige masker van een slapende, klassieke schone jongeling in het duin niet te missen. Het kunstwerk Light of the Moon, zoals het officieel heet, is hét gezicht van Museum Beelden aan Zee (BaZ) dat verscholen achter het strand ligt. Het is gem...