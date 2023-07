’Tijd voor zakenkabinet’

De discussies zijn onfris, partijpolitiek, vijandig en op de man i.p.v. inhoudelijk en in een sfeer van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Een nieuw parlement met dezelfde partijen, zelfs met andere partijen in het kabinet gaat dat niet veranderen en zal de neergang nog weer vier jaar verder brengen.

Het zou onze landsbestuurders sieren als zij over hun eigen schaduw heen zouden stappen en een zakenkabinet met ongebonden deskundige professionals in het kabinet te benoemen. Het zal de achterkamertjespolitiek verminderen, het parlement dichter bij elkaar brengen en de acceptatie van ons landsbestuur aanzienlijk kunnen verhogen. De realiteit in het Haagse is dat door de hoeveelheid partijen en de, door mw. Leijten benoemde, giftige sfeer in de politiek de effectiviteit van ons landsbestuur zwaar heeft ingeboet. De discussies zijn onfris, partijpolitiek, vijandig en op de man i.p.v. inhoudelijk en in een sfeer van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Nick Koot