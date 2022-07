De Kwestie: ’Hard werken moet lonen’

Bekijk ook: Als nivelleren norm is kun je beter stilzitten

De meeste lezers die gereageerd hebben lijken het eens te zijn. Zo schrijft HJN: ’Hard werken moet lonen en als je dan ook nog slim bent en rijk wordt is dat je eigen verdiensten. Klaplopers, 80 % van asielzoekers en vluchtelingen komen hierheen om niet te hoeven werken. In het thuisland horen ze al over het paradijs Nederland waar je van alles gratis krijgt, huisvesting (zelfs voorrang op de echte Nederlander) incl. inrichting, ziektekostenverzekering en zelfs zakgeld om van te leven en dat is dan voor hun rijkdom en wij zijn dom om dat toe te staan.’

Daarentegen stelt Paranormal Investigator dat er juist meer gedaan moet worden aan de enorme salarissen van de rijken: ’Doe iets aan de aftrekposten en subsidies voor de (super)rijken. Waarom zouden zij recht moeten hebben op een Tesla subsidie als zij die auto zonder centje pijn geheel uit eigen zak kunnen betalen? Waarom zouden rijke zakenlui geld van de belasting terug moeten krijgen voor zakenreizen en -diners? En zo zijn er nog meer voorbeelden waar de rijken garen bij spinnen. Waarom worden de rijken steeds weer gematst?’

Fampie noemt de inkomensverschillen een noodzakelijk kwaad, alszijnde een motivatie: ’Inkomensverschillen zijn nodig als motivatie. Het zou toch vreemd zijn dat bv een vakkenvuller evenveel verdient als een arts.’

Maar er is ook enige nuance in de reacties, zo stelt peterlang26_46582: ’Voor mensen die (ruim) voldoende hebben en voorstellen dat het wel wat beter verdeeld kan worden kan ik grote waardering opbrengen. Voor mensen die heel weinig hebben en van mening zijn dat het anders verdeeld moet worden ( lees: het moet afgepakt worden van de mensen die meer hebben), begrijp ik wel, maar kan ik al veel minder waardering voor opbrengen. Voor mensen die ruim voldoende hebben en zeggen dat de rest kan stikken, heb ik grote minachting.’

D_muyzert trekt een parallel met het communistische Rusland en stelt simpelweg: ’Die inkomens verschillen zijn er altijd al geweest, er zijn nu een maal mensen die met hun hoofd geld verdienen en denkende doeners, vakmensen dus. Ik weet wel dat een elektricien of loodgieter tegenwoordig goud geld verdient, er zijn nu eenmaal te weinig vakmensen. Zelfs in het communistische Rusland zijn er grote verschillen in inkomen. Dat zal altijd zo blijven.’

In tegenstelling daar op vindt robbert-54073 juist dat ’echte werklui’ veel meer moeten verdienen dan managers of CEOs: ’Mensen die het echte werk, zoals vuilnisophalers, verpleegsters, winkelmedewerkers, vaklieden enz. zouden veel meer moeten verdienen. En managers en CEO'S een stuk minder. Als de eerste categorie mensen het werk neerlegt, merk je dat meteen. Bij de andere veel later en zijn eigenlijk niet van wezenlijk belang.’ Daarbij sluit dpbrouw zich deels aan: ’Inkomensverschillen is [sic] niet erg als mensen maar naar kunnen beter betaald worden je hebt namelijk iedereen nodig maar als je neerkijkt op bepaalde beroepen en die maar het minimum wil betalen ben je verkeerd bezig.’

Nobody stelt dat hoewel verschillen logisch zijn, het wel enigszins eerlijk moet zijn: ’Natuurlijk moeten er inkomensverschillen zijn , de één heeft meer verantwoording dan de ander en de één loopt meer risico. Maar iemand afschepen met een fooitje of iemand een eerlijke beloning geven dat is een groot verschil. Als je als ouders beide fulltime werkt en beide het minimum loon hebt en dan nog amper rond kunt komen dan lijkt mij dat niet eerlijk?’