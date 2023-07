’Variant rekeningrijden oneerlijk’

Zijn er geen belastingverdragen die voorkomen dat in twee landen belasting betaalt voor hetzelfde? En waarom betalen wij in Nederland wel voor gereden kilometers en laten we buitenlanders niet betalen? Is dat op grond van verdragen wel toegestaan? Is er dan geen sprake van discriminatie? Als deze twee componenten uit het rekeningrijden worden gehaald wordt het al een stuk eerlijker. Als daarnaast de burger met een benzineauto alleen voor zijn gereden kilometers betaalt en niet ook nog eens de electrische rijder hoeft te faciliteren dan is dat ook acceptabel. De crux zit hem dan ook niet in het systeem van rekeningrijden maar de pertinent oneerlijke componenten. Door rekeningrijden vergaand te verbinden aan klimaatmaatregelen waarbij arm betaalt voor rijk wordt het systeem wat in de basis goed is onacceptabel.

B. van Dam