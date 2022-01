Premium Het beste van De Telegraaf

Afglijden richting narcostaat moet worden gestopt voor het echt te laat is

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Is Nederland een echte narcostaat waar drugscriminelen de touwtjes in handen hebben via corruptie en geweld? Nee, zover is het nog niet. Maar helaas wijst veel erop dat Nederland wel afglijdt richting narcostaat.