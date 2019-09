’Stint blijft risicovol kindervervoer’

Nu zijn er allemaal ’veiligheidsmaatregelen’ voor de Stint bedacht en uitgevoerd. Maar ik vind toch dat kinderen niet opeengepropt in een karretje horen te zitten; het is te gevaarlijk in het drukke verkeer. Dan is er nog steeds niet duidelijk hoe het ongeluk met de Stint is ontstaan. Bij aanschaf van een Stint volgt een kleine uitleg hoe een en ander werkt en de bestuurder kan er de weg mee op met alle gevaren van dien. Mijns inziens, uit ervaring opgedaan, heeft de bestuurster in paniek verkeerd gehandeld. Maar de schuld ligt niet bij de bestuurster en de producent wil neerleggen maar bij de NVWA.

Mevr. Brugman, Lelystad