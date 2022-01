’Reactoren met uranium straks passé’

De plannen van de nieuwe regering zijn ambitieus, 100.000 woningen per jaar en twee nieuwe kerncentrales erbij en dat alles binnen de stikstofruimte die vaststaat.

Vooral de betonwerken van de kerncentrales gaan een enorm probleem worden. Als Zeeland de twee nieuwe centrales zou krijgen betekent het, dat ze pas klaar zijn tegen de tijd dat de thoriumcentrales productierijp zijn en dan zullen alle uraniumcentrales verleden tijd zijn. Niemand zal dan nog willen dat radioactief materiaal in de nieuwe reactoren wordt toegestaan.

Dit is wat ook gebeurde met de kerncentrale in Kalkar. Die heet nu Wunderland Kalkar. Deze centrale is volledig afgebouwd en kostte 11 miljard DM, opgebracht door Duitsland, België en Nederland. Wij hebben daar jarenlang 3% extra op onze elektriciteitsrekening voor betaald.

De splijtstofstaven lagen klaar in het Belgische Mol, maar zijn nooit de reactor ingegaan. Duitsland weigerde de vergunning om hem in gebruik te mogen nemen. Dit scenario lijkt ook hier te gebeuren. Zo kan alleen Zeeland ervan profiteren, want Zeeland zit te springen om een themapark.

Wat is er mooier dan Wunderland Borssele?

F. Leermakers