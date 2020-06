Maar eerst een kopje koffie. We streken neer op het terras van het restaurant De Pyramide in Austerlitz, en net toen we zaten (onder een parasol) begon het te regenen. Zelfs onder de parasol werden we nat. De uitbater had zich aan de coronaregels te houden, maar zodra er plaats was nodigde hij ons uit binnen te komen.

Omdat het bleef regenen en wij geen jassen bij ons hadden, kregen we twee hele grote vuilniszakken en een schaar, om onze eigen regen jassen te maken! Dat vonden wij heel leuk! We komen zeker nog een keer terug, bij wat betere weersvoorspellingen.

Christien Oskamp, Hoofddorp

