Mijn taxichauffeur vroeg of we in Nederland niet gewend zijn dat er af en toe een bom valt

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Het is vrijdag en de eerste vrije training is bezig in Jeddah als een Engelse collega de perstent binnenkomt en naar buiten wijst, naar de zwarte rook die vanaf het Formule 1-circuit duidelijk zichtbaar is. Op sociale media wordt gerept van een raketaanval op een oliedepot van Aramco, een grote Formule 1-sponsor. Niet veel later wordt de aanval inderdaad opgeëist door Jemenitische rebellen.