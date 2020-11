Trump is een grote sorbet bomvol suiker, Biden een vanille-ijsje

Nog dagen nadat Biden was aangekondigd als winnaar van deze verkiezingen dansten groepjes mensen voor het Witte Huis. In Washington werd meer champagne verkocht dan in de afgelopen twee nieuwjaarsavonden bij elkaar. Dit had de stad even nodig na een jaar vol corona, militairen op de straten en dichtgetimmerde winkelpuien. Als correspondent is het leuk om die ontlading van dichtbij te zien.