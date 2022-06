’Gronings gas gebruiken’

Binnenland

LIVE | Gedupeerde gaswinning hoopt dat enquête gerechtigheid brengt

Gedupeerde Herman de Muinck hoopt dat de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen voor „gerechtigheid” gaat zorgen. Dat zei hij aan het einde van zijn verhoor door de enquêtecommissie, waarin hij onder meer omschreef hoe weinig er door de jaren heen naar de Groningers is geluisterd....