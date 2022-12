’Excuses verworden tot een soap’

Want minister Weerwind is niet welkom in Suriname, excuses moeten worden gedaan door een blanke man en de datum deugt ook niet.

En excuses is niet genoeg, er moet compensatie komen. En hierbij stopt het waarschijnlijk niet. Kortom van oprechte excuses is geen sprake meer. Het is politiek geworden.

Rene Valkema, Haren gn.