’Snelheidslimiet niet beter voor milieu’

Ook de smoes dat er hierdoor meer woningen gebouwd gaan worden is een leugen. Al sinds de oorlog wordt er niet gebouwd. Niet vanwege stikstof want dat probleem kenden we nog niet. Toch wil men de automobilist pesten en dringen D66 en CU aan verlaging van de snelheid na 19.00 uur. Zogenaamd vanwege de verkeersveiligheid en om files tegen te gaan. Alsof er vanaf dat tijdstip veel sprake is van ongelukken en files. Dat gebeurt met name tijdens de spits. Ook zou het de automobilist een kostenbesparing opleveren. Als dat zo is dan kunnen automobilisten daarvoor zelf kiezen zonder betutteling van de overheid. Nieuwe regels invoeren zonder noodzaak is niet nodig dus niet doen.

B. van Dam