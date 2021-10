’Hond in restaurant onhygiënisch’

Naar mijn idee is een restaurant bedoeld voor mensen die willen eten en niet voor huisdieren. Onlangs overkwam het ons weer eens terwijl we dachten even gezellig een hapje te gaan eten. Een dame komt binnen met een grote langharige hond. Het beest gaat zich eerst staan uitschudden vanwege de regen, daarna snuffelt het hijgend aan onze tafel en vervolgens worden we nog getrakteerd op de nare lucht die een natte hond nu eenmaal meebrengt. Ben ik nou werkelijk de enige die dit onhygiënisch, onsmakelijk en dus onacceptabel vindt?

En wat te denken van mensen die allergisch voor een hond? Die moeten dan maar vertrekken ofzo? Op de koop toe kwam er nog een klant binnen met twee kleine hondjes die bij elke beweging in het restaurant hun maximale volume aan gekef lieten horen, waarop we vervolgens ook nog het corrigerende geschreeuw van het baasje tegen de onopgevoede keffertjes konden aanhoren.

Dit is toch te gek voor woorden. Nederland barst van de regeltjes dus het lijkt me hoog tijd hier een regel voor te maken: een hond is een huisdier en het is verboden om die mee te nemen naar restaurant! Uitgezonderd de hulphond maar die zijn doorgaans rustig, goed opgevoed en kennen hun plaats!

Marian Uppelschoten, Gistel