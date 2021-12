Uitslag Stelling: ’Te veel geld voor erfgoed’

De overheid trekt 150 miljoen euro uit voor de aankoop van het schilderij dat in handen van de steenrijke familie Rothschild is. Hoewel de meesten het prachtig vinden dat een werk van onze grootste meester terugkeert naar de plek waar het is gemaakt, is het gros toch tegen de miljoenenuitgave.

Eén van de critici van de aankoop stelt: „Gezien de huidige situatie vind ik het niet gepast zoveel geld uit te geven voor een schilderij, ook al is het een Rembrandt. Dat geld kan beter gebruikt worden voor meer zorgpersoneel en leerkrachten , zodat zij ontlast kunnen worden en er goede zorg en goed onderwijs geboden kan worden.” Deze criticus krijgt veel bijval van anderen. Zo stelt een ander: „Te belachelijk voor woorden. Ze hadden deze miljoenen in de zorg moeten investeren, daar is de roep om hulp het luidst. Op die manier komen we uit de lockdown en kan de economie weer op volle toeren draaien.” En een andere tegenstander van de Rembrandt-aankoop vindt het weer jammer dat zoveel geld weg vloeit naar het buitenland. „De familie waar het vandaan komt bulkt van het geld, dat was beter besteed in eigen land. Ik zie nog veel mensen bij de voedselbank.”

Bijna acht op de tien deelnemers vinden ook dat de kunstmarkt is, net als de aandelen- en huizenmarkt, ten prooi gevallen aan mega-inflatie. Het gros meent dat een overheid die spaarzaam omgaat met het geld van haar burgers, hier niets te zoeken heeft.

Het Rijksmuseum verwerft het doek van Rembrandt voor in totaal 175 miljoen euro. Het museum spreekt van een unieke kans om een werk van eigen bodem te verwerven. Zo vaak komen er niet Rembrandts op de markt. Veel voorstanders van de aankoop zijn het daarmee eens. „Een unieke kans voor de eeuwigheid”, juicht een verheugde respondent. En een andere pleitbezorger roept op tot meer waardering voor onze grootste Hollandse meester van de 17e eeuw. „Het word tijd dat wij eens goed beseffen wat een unieke schilder Rembrandt was. Een beetje meer chauvinisme mag best, trots op ons nationaal erfgoed zou ons niet misstaan. De hele wereld is daar jaloers op en niemand begrijpt waarom wij het normaal vinden dat zo'n schilderij in particulier bezit zou zijn. Het hoort bij Nederland en moet voor eenieder toegankelijk zijn tot in eeuwigheid.” Weer een andere sympathisant ziet ook kansen om geld te verdienen aan het doek van Rembrandt: „Dit is Hollands glorie, dit lokt toeristen en dat is weer goed voor de schatkist.”

Maar ook onder deze kunstliefhebbers betwijfelen sommigen of er nu genoeg draagvlak is voor de verwerving van dit schilderij. „Hoewel ik de aankoop begrijp, vraag ik mij af of de koop op dit moment verstandig is. Tekorten op veel gebieden en een torenhoge inflatie spreken deze aankoop dus tegen.”

Met de aankoop van de Rembrandt is behoorlijk veel belastinggeld gemoeid. Zeker vier op de tien deelnemers zouden het een goed idee vinden als het Rijksmuseum belangstellenden eenmalig gratis toegang zouden geven om De vaandeldrager live te bewonderen.