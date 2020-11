’Werkgever dupe bij zwangerschap’

Het college voor de Rechten van de Mens concludeert na onderzoek dat er in ons land nog steeds sprake is van zwangerschapsdiscriminatie. Ten aanzien van 2012 en 2016 is er geen enkele sprake van verbetering, de cijfers verschillen nauwelijks.

Volgens het college moet er meer voorlichting komen voor werkgevers en werknemers, maar wellicht ligt de zaak toch een stuk eenvoudiger. Werkgevers kiezen namelijk niet graag voor een werknemer waarvan ze vooraf weten dat deze binnen afzienbare tijd gaat uitvallen wegens een bevalling.

Dat is hard en ook zeker ongewenst, maar vanuit het werkgeversperspectief wel enigszins te begrijpen. De werkgever moet deze tijdelijke uitval namelijk zelf weer oplossen en vooral voor ondernemers met weinig personeel is dat een enorme opgave.

Zolang dit niet verbetert en het belang van de positie van de werkgever in deze discussie achter blijft gaat er echt niets veranderen. Dat moet het college zich goed realiseren.

Jan Pronk, Beverwijk