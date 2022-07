’Nederland mist leiderschap’

Boerenprotest wat volgens deskundigen tot een burgeroorlog kan leiden, Groningers die last hebben van aardbevingstress, nog steeds een corona-epedimie, politie die op haar tandvlees loopt, ondernemers die geen personeel kunnen vinden, toeslagen gedupeerden die nog steeds wachten op compensatie en dan nog de bijna miljoen gezinnen, die getroffen worden door de hoge inflatie en elke maand geld tekort komen.

Bovendien wordt ons land overspoeld door asielzoekers, waar geen bed, geen huis en geen toekomst voor is. Als ik verantwoordelijkheid had gekregen voor het besturen van ons land, bleef ik op mijn post, want er is meer dan genoeg te doen. En dan mis ik vooral het leiderschap van onze premier; onzichtbaar!!

Luuk Klinkert