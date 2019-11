Leven in ’zesde versnelling’

Kinderen naar/van school, vioolles, hockey, volle wasmanden, lege koelkasten, stoflagen, scouting, rugby, oudere ouders, scholen die van alles van je willen, evenals sportclubs. Ik ben erg dankbaar voor man, 4 gezonde kinderen, hond en mijn onregelmatige ( IC-verpleegkundige) baan. Maar ik heb soms wel het idee dat ik continu in de 6e versnelling zit. Je weet niet waar je aan begint als een baby zich eenmaal heeft aangekondigd. Tuurlijk kunnen we kleiner wonen, minder werken, etc. Leven is keuzes maken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Barbara Vinkestijn,

Haarlem