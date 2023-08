’Vandebron gewoon uit op winst’

In werkelijkheid geldt ook bij VdB: zoveel mogelijk geld verdienen staat voorop. VdB moet naar eigen zeggen kosten betalen om het energiesysteem in Nederland stabiel te houden. Met andere woorden: ’de consumentenprijs moet hoog blijven’. VdB heeft begin van dit jaar ook al de terugleververgoeding verlaagd. Ze hebben nu bedacht om voor zonnepanelen-eigenaren terugleverkosten te berekenen. En niet een klein beetje: maar liefst max. 240 euro per jaar. Natuurlijk kan niemand controleren waarop dit bedrag gebaseerd is. VdB claimt een onderzoek te hebben gehouden waaruit volgde dat de terugleverkosten acceptabel gevonden werden. Echter, ik heb als klant nooit iets van een onderzoek gezien. Het meest ergerlijke is dat ik deze plannen uit de media moet vernemen. Blijkbaar durven ze het hun klanten niet zelf te vertellen. Het moge duidelijk zijn dat andere energiebedrijven zullen volgen. Wie dacht dat door de (dure) aanschaf van zonnepanelen goedkoper uit te zijn, komt bedrogen uit. Integendeel, alles wordt duurder, daar zorgt onze overheid tesamen met de energieleveranciers en aanverwante bedrijven wel voor. Ik zit met de vraag: Kan of mag dit zo maar ?

W. Teunissen