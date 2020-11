’Kom maar op met dat vaccin’

In de greep van de pandemie. Het lukt ons maar niet om van het monster af te komen. Maar gelukkig is daar het vaccin, waarom wij luidkeels geschreeuwd hebben al bijna een jaar lang. Onderzoekers hebben dag en nacht gewerkt en veelal andere onderzoeken gestopt. De pandemie moest en zou bestreden worden.

Nu hebben we een vaccin en kijk hoe de om hulp roependen nu reageren. Het is te snel, het is onbekend, dus onbemind en het kan niks zijn. Degenen die het hardst riepen om... roepen nu het hardst om niet...

De mens is een vreemd wezen. Ik laat me vaccineren en ik ben blij dat er een vaccin is. Eindelijk uitzicht op een weer normaler leven voor iedereen en een draaiende economie.

Zou de weigeraars daar misschien ook eens over kunnen nadenken? Over het verlies van banen en dan ook nog ziek worden dankzij de mensen die een vaccin afwijzen.

Wij zouden dolgelukkig moeten zijn dat het vaccin er nu is. Dus kom maar op met die spuit. Het kan mij niet snel genoeg.

Henny Iseger