’Hogere kiesdrempel ondemocratisch’

Om in de Kamer te komen zouden vijf zetels nodig zijn en als men de partij verlaat zou men zijn zetel moeten opgeven, stellen voorstanders van een kiesdrempel. Dat brengt wellicht meer stabiliteit maar van onze democratie blijft weinig over. Een hogere kiesdrempel levert ons over aan een beperkt aantal politieke partijen waarvan de elite – veelal prominenten genoemd – beslist wie braaf genoeg is om op de kieslijst van de partij te komen en zich bij stemmingen te voegen naar de standpunten van de partij. Dat is in strijd met de grondwet die immers spreekt van ’zonder lastgeving’. Eigenlijk zouden alleen éénmansfracties zich volksvertegenwoordigers mogen noemen.

A. Timmerman, Capelle aan den IJssel