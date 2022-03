Uitslag Stelling: ’ Koeman geen bondscoach’

Toch zijn er ook behoorlijk veel voorstanders van Koeman: ,,Jaaa, Koeman moet bondscoach worden. Een betere is er niet op dit moment.” Een andere voorstander stelt: ,,Prima dat hij komt, maar laat nu wel vastleggen dat hij niet wegloopt als een of andere club met een zak geld gaat lopen zwaaien.”

Mocht Koeman toch coach van Oranje worden, dan vindt een overgrote meerderheid van de respondenten dat Van Gaal zijn karwei in Qatar toch moet afmaken. , Het moet niet zo zijn dat wanneer Koeman weer terugkomt, hij meteen weer langs de lijn kan komen staan. Laat hem maar even in de wachtkamer zitten.”

Hoewel op leeftijd vindt driekwart Van Gaal helemaal niet te oud om Oranje te leiden. Toch zijn er ook voorstanders voor een frisse wind. ,,Waarom toch altijd terugvallen op die oude garde. Waarom niet eens een nieuwe trainer proberen?” Een ander meent ook dat de ’houdbaarheidsdatum’ van Van Gaal én Koeman is verstreken.

Van Gaal steekt vaak zijn mening niet onder stoelen of banken. Zo had hij onlangs felle kritiek op het gastland Qatar. Hij noemde het ‘belachelijk’ dat het land het WK organiseert. Veruit de meesten vinden dit terecht. Een andere criticaster van het gastland: ,,Het is zo raar dat we Rusland wel boycotten en wel gaan voetballen in Qatar.” Andere respondenten verwijten spelers en de KNVB hypocrisie. Eén van hen: ,,Als Nederland echt een statement wil maken, dan moeten we echt niet gaan.”

Van Gaal is positief getest op corona en hij kon niet bij de voorbereiding zijn van de wedstrijd tegen Denemarken. Twee derde van de respondenten denkt wel dat Nederland ongeschonden door deze wedstrijd heen komt. ,,Deze wedstrijd gaat duidelijk maken hoe het is gesteld met Oranje”, klinkt het.

De meesten hebben zoveel vertrouwen in de bondscoach, dat ze geloof hebben in het spelsysteem 1-3-5-2 dat hij wil introduceren. ,,Wat een gedoe over dat systeem toch iedere keer. Je moet het systeem niet leidend laten zijn, maar laten afhangen van welke spelers er beschikbaar zijn.”

Ze vinden dan ook dat dit moet gebeuren met Van Gaal langs de lijn, wat waarschijnlijk ook gaat gebeuren omdat het er nu naar uitziet dat de bondscoach op de bank zit tijdens de oefenwedstrijd van zaterdag. Volgens een respondent had de bondscoach, die besmet was met corona, het team prima kunnen coachen. ,,Dat kan toch makkelijk via ZOOM of een draadloos microfoontje.”

Respondenten zijn niet te spreken over de kwaliteit van Oranje. Slechts een derde noemt het Nederlands elftal op dit moment ‘een goed team’. Zo vinden de meesten niet dat sterspeler Memphis Depay moet spelen, aangezien hij bij Barcelona al een tijdje reserve staat. ,,Als Depay de beste is, dan moet hij gewoon kunnen spelen. Ongeacht of hij bij Barcelona wel of niet aan bod komt.”

Hoewel het WK pas in november is, hebben velen er niet veel vertrouwen in dat Nederland ver gaat komen tijdens dit toernooi. Volgens een stemmer valt of staat dit met de inzet van de spelers.