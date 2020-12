Stelling: Winkelsluiting onduidelijk

Premium Financieel

Sloopt lockdown onze winkelstraat? ’Ik ga niet open om afhaalpunt te zijn’

Met de sluiting van Hema, Action en Wibra wordt het nu echt akelig stil in de winkelstraten. Kleine, maar ook grotere ondernemers zitten in zak en as. De vraag is hoe groot de schade is als in januari de winkels weer open mogen.