’Stagiair beter waarderen’

Er is een tekort aan horecapersoneel. Personeel wordt slecht betaald, lange dagen en vooral onregelmatige uren. En toch wil ik graag werken in de horeca. Ik volg nu in Rotterdam een mbo opleiding horecamedewerker. Ik heb bij verschillende gerenommeerde bedrijven gesolliciteerd voor een stage, bij alle bedrijven krijg ik geen stagevergoeding, zelfs als ik moet werken (stage) in het weekend krijg ik geen eens reiskostenvergoeding. Ik moet tussen de 30 en 40 uur per week stage lopen en wordt volledig meegerekend als werknemer. Ik kan wel gratis koffie of een maaltijd krijgen. Ik twijfel nu om te stoppen met de opleiding met dank aan diezelfde horeca die mega tekort aan personeel heeft.

J. v/d Broek, Rotterdam