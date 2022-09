’Zorg in buurland efficiënter’

Waarom kan het in onze buurlanden veel efficiënter en goedkoper? In België liggen de kosten voor dezelfde zorg 26,5% lager. Men vraagt daar voor elke verrichting een eigen bijdrage, het zogeheten ’remgeld’, en er is gewoon een vrije artsenkeuze. Voor het totale remgeld is een plafond ingesteld wat tevens aangepast is voor mensen met lagere inkomens en pensionado’s. Een stuk prettiger, eerlijker en beter te betalen want 1 x naar de specialist en direct €385 aftikken is voor velen een probleem.

Marian Uppelschoten,

Gistel