Brief 1 ’Militaire hulp bij coronacrisis’

Maar nu zijn er leveringsproblemen bij één van hen en daardoor loopt het vaccinatieprogramma bij ons vertraging op – en ook in de rest van Europa. Niet alleen de ontwikkeling, maar ook het feitelijk maken van die vaccins ligt bij die farmaceutische bedrijven. Of en wanneer ze in arme landen die vaccins krijgen is de vraag.

Maar in tijden van oorlog, als er hele grote inspanning nodig is, dan zijn landen in staat een hele industrie binnen hele korte tijd uit de grond te stampen. Het is nu in feite ook oorlog.

Waarom nu niet, met militaire inspanning en discipline, de feitelijke productie door een aantal landen laten doen, deze industrie met militaire inspanning en discipline uit de grond stampen en dan een vergoeding ervoor aan de farmaceutische industrie?

Maarten van Veen, Nieuw-Vennep

