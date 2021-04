Politieke haat speelt corona in de kaart

Haat schakelt de rede uit. Waar haat is, verdwijnt gezond verstand. Zelfs verhindert haat een mens, een partij of een natie om eigen belangen op een effectieve wijze te behartigen. Iran is een triest voorbeeld van hoe een land slachtoffer kan worden van een systematische haatcampagne, georganiseerd door eigen staat. Twee leuzen vormen de fundamenten van de haatpolitiek: ’dood aan Amerika’ en ’dood aan Israël’.