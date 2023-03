De Kwestie: ’Zorg voor een veilige omgeving voor voorlichting’

Peer2083 vindt het juist een goed initiatief. „Ik heb het gezien, en vind dat de Rutgersstichting het mooi heeft neergezet, voor kids in groep 7 en 8, jonger hoeft niet. Jammer dat PVV en FvD volkomen spastisch reageren op de video, en het gebeuren expres totaal uit hun verband trekken met onnozele overdrijvingen. Terecht dus ook dat deze partijen bij de verkiezingen zijn afgeslacht - daaraan zie je dat de meesten niet meer in hun stumperige propaganda trappen.”

Ook koenvelner meent dat kinderen er niet omheen kunnen. „Feit is dat kinderen tegenwoordig al op jonge leeftijd geconfronteerd worden met van alles en nog wat, op tv, sociale media en niet te vergeten via andere kinderen - of we dat nou goed vinden of niet, het gebeurt gewoon.

Wees eerlijk. We kunnen er dus maar beter voor zorgen dat ze in een veilige, gecontroleerde omgeving en vanuit een deskundige aanpak stapje voor stapje wijzer en dus ook weerbaarder worden gemaakt: wie ben ik, wie is die ander. En dat is precies wat er gebeurt in het onderwijsprogramma. Van wegstoppen en ontkenning is nog nooit iemand beter geworden.”

Maar Bella Donna wil liever niet dat het expliciet wordt: „Ik vind dat kinderen uitgelegd moet worden dat ze hun grenzen aan moeten geven en dat ze leren dat seksueel misbruik niet normaal is en bij wie ze hulp kunnen zoeken dan wel krijgen. Expliciete voorlichting bij jonge kinderen vind ik niet nodig. Laat kinderen gewoon onbezorgd kind zijn.”

Amphitriteblog schaart zich achter Bella Donna: „Seksuele voorlichting prima. Welke standjes er allemaal mogelijk zijn mogen kinderen later zelf ontdekken, er moet tenslotte wat te ontdekken blijven. Dat kinderen gewaarschuwd worden of liever gezegd bewust gemaakt worden van grenzen ook prima. Maar expliciete afbeeldingen en diversen, nee.”

Ondertussen geeft Besten de lezers meer informatie over de lesplannen van Rutgers, waarover veel misinformatie rondgaat: „Het is geen sekspropaganda. Basisscholen kunnen extra subsidie bij de gemeente aanvragen voor voorlichting over bepaalde thema’s. Die projecten kunnen ook gaan over de gevolgen van drugs- en alcohol misbruik, criminaliteit e.d. wat ook geen propaganda is. Dat Rutgers, gespecialiseerd in seksualiteit, van allerlei boeken aanbiedt hierover wil dus niet zeggen dat die allemaal in de klas gebruikt worden als een school besluit om daarover een speciale les te geven. Daarbij, scholen informeren altijd van tevoren de ouders van kinderen dat ze een dergelijk project willen gaan behandelen in sommige klassen. Als ouders dat niet willen hoeven kinderen ook niet aanwezig te zijn, immers, het zijn geen verplichte lessen.”

Aefe51lb denkt dat het pas kan bij kinderen van 11 à 12 jaar: „De laatste klas van de lagere school is vroeg genoeg om aan seksuele voorlichting te gaan doen en dan ook nog eens de meest gangbare man-vrouw relatie, al die andere varianten komen vanzelf aan de orde in het voortgezet onderwijs en hopelijk ook van de ouders van de kinderen.”

Sportingact2015 wil ondertussen waken voor te veel voorzichtigheid: „Beter te vroeg dan te laat. Uiteraard wel de geschikte voorlichting voor een geschikte leeftijd. Ze krijgen het toch wel te horen dat er meer bestaat dan alleen maar hetero’s. Dat twee mannen of vrouwen een ander seksleven hebben dan hetero’s. Krijgen ze die voorlichting niet op school of thuis, horen ze het wel op het speelplein, met beelden en alles wat daar bij hoort.”

„Deze dame [Gabriëlle Popken, red.] noemt, in haar schrijven, seksueel gerelateerde onderwerpen die niet op school behandeld worden. Op de school wordt enkel seksuele voorlichting gegeven. Waar komen kindjes, beestjes en bloemen vandaan en hoe komt dat. Onvoorstelbaar dat een voormalig Eerste en Tweede Kamerlid zulke onzin schrijft. Maar dit zegt veel meer over het niveau van onze regering dan over de seksuele voorlichting op school”, zo stelt Leonardus uit Limburg. Hij is zeer kritisch op het betoog van Popken.

Michel Abels denkt aan zijn dochter van vijf: „Ik vind het belachelijk. Voorlichting op school vanaf groep 7 prima, maar een vijfjarige gaan vertellen wat wel en niet kan is absurd. Mijn dochter van vijf is absoluut niet geïnteresseerd in seks, hooguit het verschil in sekse.” Ook van der Graaf zit met de leeftijden in de maag: „Het kijkt me veels te vroeg kinderen zo uitgebreid voor te lichten, alles wordt geseksualiseerd. Leren dat anderen niet aan je mogen komen, als je dat niet wilt, is goed op die leeftijd. Je leert vanzelf wel van hoe het moet.”