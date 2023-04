’Feyenoord niet balvast genoeg’

Het ontbrak Feyenoord niet aan inzet tegen AS Roma, noch aan geluk, maar aan balvastheid, vindt Bert Osendarp.

Toen de laatste tien minuten van de reguliere speeltijd ingingen en Feyenoord met man en macht de stand op 1-1 had weten te houden, genoeg om door te gaan naar de halve finale, leek het wonder toch nog bewaarheid te worden; winnen van een sterker Roma. Maar juist in die fase kwamen veel passes niet aan en verspeelde Feyenoord de bal keer op keer, omdat ze niet balvast genoeg waren en die niet in eigen gelederen wist te houden. Na die dodelijke tweede treffer van de Italianen was het gedaan met het verzet van Feyenoord en werd het klasseverschil met Roma hen fataal. Jammer.

Bert Osendarp, Irechek