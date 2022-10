’Geen garantie voor energielevering’

Destijds werden de fractie die tegen de motie stemden voor alles en nog wat uitgemaakt. Een merkwaardige ontwikkeling. Gekozen is voor het belang van energiezekerheid en de levering daarvan in aankomende jaren. Een min of meer chantabele situatie. Welke zekerheid van levering wordt door Qatar geenszins gegeven. Nederland zou in samenwerking met Europa dit kunnen afdingen voor de afvaardiging naar het voetbal toernooi. Gelet op de instabiliteit van Qatar is dit een grote vraag. De ervaringen uit het recente verleden heeft geen enkele soelaas geboden over allerlei zakelijke belangen en mensenrechten. Tegen deze achtergrond is een Europese afvaardiging effectiever. Voor de komende grote sportevenementen dient vooraf door de desbetreffende wereld en Europese bonden, Olympische comité twijfelachtige landen te worden uitgesloten van organisatie. Vooraf concrete voorwaarden te stellen. Keuzes maken is vooruit zien.

B. Huisman