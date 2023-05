’Gepensioneerden in de knel’

De vakbonden komen met forse looneisen, maar een grote groep kan zich hiertegen niet verweren en dat zijn de ruim 3,5 miljoen gepensioneerden. De 10% verhoging van de AOW per 1 januari van dit jaar, die overigens al voor de invoering door met name D66 werd afgeroomd, is bij lange na niet toereikend meer om alle gestegen kosten te compenseren. Maar daar heeft dit kabinet werkelijk geen enkele boodschap aan, die ziet ouderen als lastige horzels waar geen enkele aandacht aan besteed hoeft te worden.

Jan Pronk, Beverwijk