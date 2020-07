’Ook hulde aan de uitgeklede burger’

Bekijk ook: Hulde aan Amsterdamse frontlinie

Het is eigenlijk een gotspe dat dit gezegd moet worden, want juist bij politie, ambulance, gezondheidszorg, onderwijzers vallen de klappen, dat zijn voornamelijk de groepen waar ook het meeste op is bezuinigd en heden nog steeds gebeurt.

Aan wie geen hulde wordt gebracht dat is de burger, die steeds meer wordt uitgekleed en o.a. deze hulpverlenings- diensten moet bekostigen doch er steeds minder service voor terug krijgt, uitgeklede dure zorg, minder politie op straat, wegbezuinigde brandweerkazernes en ambulancepersoneel dat zelfs door jeugdige criminelen niet wordt ontzien maar wel ten allen tijde paraat zijn.

Maar er zijn nu in korte tijd vele miljarden gaan over de balk gegaan door de klimaathobby van onwetende politici en fanaten en ook niet te verantwoorden zijn, die groep verdient geen hulde.

Rob vd Broek, Amstelveen