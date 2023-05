Brief 2 ’Aanschaf tanks noodzakelijk’

Ons land, dat enkele decennia geleden nog in het bezit was van ongeveer duizend tanks, heeft er anno 2023 geen enkele meer in het wapenarsenaal. De reden hiervan is, dat na het slechten van de ’Muur’, er geen dreiging meer was van een gewapend conflict. Dit zijn echter drogredenen gebleken. De tijden zijn snel veranderd.

De oorlog in Oekraïne is een kanteling in het pacifistisch denken. Oorlog is dichterbij dan we hebben gedacht. De aanschaf van moderne tanks, zoals Leopard 2 is strikt noodzakelijk. Nederland moet toch niet alleen voldoen aan de NAVO- doelstellingen, maar kan zich ook niet permitteren mee te liften op de militaire bagagedrager van andere landen b.v. door het leasen van Duitse tanks, waarbij wij geen volledige zeggenschap hebben over de inzet van dit materieel. De uitdrukking van de oude Romeinen ’als je vrede wilt, bereid je dan voor op een oorlog’, is helaas nog steeds actueel. Het lijkt een paradox, maar met dit gezegde wordt slechts aangegeven dat een niet op de oorlog voorbereid land een gewillige prooi wordt. Denk maar aan de onverzadigbare expansiedrift van Rusland.

Dr. A. Kessen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: