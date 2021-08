DIT VIND IK LEUK

Afspraak met keuringsarts gemaakt, alles was goed, dus hij stuurde de gegevens via internet door. Aangezien ik de verhalen had gelezen van maanden vertraging, had ik dat ruim op tijd gedaan. Twee uur na mijn bezoek aan de arts kreeg ik al bericht van het CBR dat alles in orde was: goedgekeurd!

Marion Bijster