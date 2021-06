In de HEMA ben ik naar het toilet gegaan en toen ik het toilet verliet, stond er een man die vroeg: ’Is dit uw portemonnee?’ Verbaasd keek ik hem aan en opende mijn tas en zag, dat mijn portemonnee er niet meer in zat ! ’Eh..., ja’ antwoordde ik verbouwereerd. Het enige wat ik uit kon brengen was: ’Bedankt’. Voordat ik meer kon zeggen was hij al verdwenen en dat vind ik achteraf jammer. Ik vind het zó fijn om te beseffen dat er nog steeds eerlijke mensen bestaan.

Mevrouw A. Vierra- Dros