Tegelijkertijd duiken in verband met Pasen ook de reclames op voor lamsvlees en zijn de lammetjes van vorig jaar verdwenen. Als enige van zijn jonge rammenkudde is een geliefd rammetje gered van de slacht. Dankzij Schapen en geiten herplaatsing Nederland is er een fijne plek voor hem gevonden waar hij oud mag worden. Veel dank Ellie en Barbara.

E. Buskermolen

