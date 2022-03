Ombudsman: Gewoon omdat het hoort

Hij rijdt met de auto onder invloed van alcohol en drugs én zonder geldig rijbewijs. De politie houdt de medewerker aan en ontdekt dan dat hij al vaker in de fout is gegaan. Daarom neemt de politie de auto in beslag.

Simon en Boris zijn geschrokken. Maar Simon wil wel graag zijn auto terug. Hij stuurt daarover een brief naar het Openbaar Ministerie (OM). Pas na acht weken krijgt Simon zijn auto terug. Dat duurde volgens Simon veel te lang. Hij heeft tenslotte niets te maken met de overtredingen die de medewerker van Boris heeft gemaakt. Daarom dient hij een klacht in bij het OM.

Simon wacht, maar krijgt geen reactie op zijn klacht. Hij schrijft en belt meerdere keren, maar tevergeefs. Pas na een jaar reageert het OM. Ze geven toe dat het te lang heeft geduurd voordat ze reageerden. Maar ze zeggen ook dat ze de klacht van Simon niet terecht vinden. Ze vinden dat Simon zelf verantwoordelijk is voor wie er in zijn auto rijdt. En dat Simon had kunnen weten dat de medewerker van Boris overtredingen ging plegen. Simon is het daar niet mee eens. Hij kon dat toch niet voorspellen? Hij heeft hier toch verder niets mee te maken? Hij dient een klacht in bij de Nationale ombudsman.

Collega Otmar gaat aan de slag en start een onderzoek. Hij stelt het OM allerlei vragen. En dan komt er schot in de zaak. Het OM geeft nu wel toe dat de auto sneller terug had gemoeten naar Simon. En dat Simon inderdaad niets te maken heeft met de overtredingen. Ze bieden hun excuses aan. Ook geven ze Simon als 'gebaar van coulance' 250 euro, voor de tijd dat hij onnodig zijn auto kwijt was.

De Nationale ombudsman vindt het niet netjes dat het zo lang duurde voordat Simon reactie kreeg op zijn klacht. Het OM moet zorgvuldig omgaan met klachten en moet bereid zijn ervan te leren. De ombudsman vindt ook dat de auto veel eerder terug had gemoeten naar Simon. Het is goed dat het OM die fout uiteindelijk toegaf. Daar hoort inderdaad een passend gebaar bij. En dan niet uit coulance, maar gewoon omdat het hoort.

* Niet de echte naam

