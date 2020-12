’Leren van Duitse degelijkheid’

De vaccinatiemiddelen tegen Covid-19 worden in rap tempo over Europa uitgerold, weet Jan Muijs.

In bijna heel Europa is men al begonnen met het vaccineren. In Nederland wordt daarmee echter pas begonnen op 8 januari. Meer dan twee weken later! Terwijl de nood in de ziekenhuizen en verpleegcentra met de dag groeit. Hoe is dat nou toch mogelijk in een 'óvergeorganiseerd' land als Nederland. Waar we er prat op gaan dat we zowat in alles haantje de voorste én de beste willen zijn, blijven we hier achter. Wat dat betreft kunnen we nog wat leren van de ’Deutsche gründlichkeit’.

Jan Muijs, Tilburg