Ombudsman: Een hardnekkig probleem

Zo spraken we met Nina*, een jonge vrouw van 20. Zij moet rondkomen van een bijstandsuitkering van 240 euro in de maand, terwijl alleen al haar huur het dubbele is. Als Nina een aanvullende uitkering aanvraagt bij de gemeente, duurt het weken voordat ze een afspraak heeft. En Joao*, een ondernemer met een kleine dansschool, moest door corona maandenlang dicht. Maar door allerlei ingewikkelde regels viel hij net buiten de boot voor overheidssteun. Het water staat hem aan de lippen. We spraken met de elfjarige Shanice*. Zij woont samen met haar moeder, zusje en tweelingbroertjes op Bonaire. Naast haar schoolwerk zorgt Shanice ook voor de boodschappen, de was en het eten. Want haar moeder probeert ondertussen met meerdere banen, alle rekeningen te betalen.

Hoewel de verhalen van Nina, Joao en Shanice verschillen, hebben ze één ding gemeen. Hun levens worden beheerst door financiële zorgen. En zij zijn niet de enigen. In Nederland leven ruim één miljoen mensen van een laag inkomen. Voor velen is dat te weinig. Zij hebben moeite om rond te komen en te weinig geld om alle boodschappen te doen of rekeningen te betalen. De hoge inflatie en stijgende energieprijzen zorgen voor extra problemen.

Deze mensen kunnen de hulp van de overheid goed gebruiken. Maar juist zij krijgen in de praktijk te maken met de meest ingewikkelde regels. Bijvoorbeeld als ze een toeslag of uitkering willen aanvragen. Of een foutje maken bij het invullen van een formulier en daardoor duizenden euro's moeten terugbetalen.

Helaas is armoede is een hardnekkig probleem, dat ook in 2023 zal blijven bestaan. Toch zijn er wel degelijk dingen die de overheid kan doen, waardoor minder mensen in armoede hoeven te leven. Zo kan de Rijksoverheid zorgen voor een toereikend sociaal minimum. Zodat er geen mensen meer door het ijs zakken. Of kan de overheid mensen meer zélf opzoeken om ze te wijzen op de financiële hulp waar ze recht op hebben. Of nog beter: door de hulp op eigen initiatief toe te kennen aan mensen. Ook in 2023 blijf ik aandacht houden voor mensen met financiële problemen, die daarbij afhankelijk zijn van de overheid. Want iedereen moet mee kunnen doen.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de overheid? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.