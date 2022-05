Ook geopolitiek enorme inschattingsfout Poetin

Buitenland

Waar is Zwarte Zee-admiraal Igor Osipov?

Is de ondergang van de kruiser Moskva in de Zwarte Zee meteen de ondergang van admiraal Igor Osipov geworden? In de Britse media is het speculeren over het lot van de admiraal, van wie sinds het zinken van zijn vlaggenschip op 14 april niets meer is vernomen, na de Dag van de Overwinning (9 mei) all...